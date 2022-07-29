Раскрыт основной путь утечки банковских данных россиян

Основной путь утечки банковских данных «Ленте.ру» раскрыл руководитель направления развития продуктов Crosstech Solutions Group Антон Чумаков.

По словам IT-эксперта, сотрудники, имеющие доступ к личным данным клиентов, нередко продают их на теневых форумах. Собеседник отметил, что финансовые организации проводят серьезную проверку кандидатов перед устройством на работу, но это помогает отсеять лишь тех, кто изначально устраивается на работу, чтобы потом торговать украденной информацией.

«Чтобы вовремя выявить недобросовестных сотрудников, необходимо отслеживать факты нестандартного поведения и сигнализировать о них отделу информационной безопасности», — объяснил Чумаков. Это, по его словам, поможет предотвратить утечку информации и вовремя провести расследование против предполагаемых злоумышленников.

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