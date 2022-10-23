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12:50, 23 октября 2022
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Названа главная проблема путешественников по России

Названа главная проблема путешественников по России
Фото: Евгений Дмитриев / Unsplash

Главную проблему путешественников по России назвала в беседе с «Мослентой» энтузиаст туристического бизнеса, запустившая более 20 турпроектов Марина Старчикова.

«В вопросе путешествий есть огромная проблема дефицита информации. Например, если собраться в Великий Новгород — гида просто нет. Не пошлого, "википедийного" гида, а именно человека, который может показать место глазами горожанина. А ведь именно через такой взгляд от людей, знающих самые "сладкие" места, можно развивать туризм», — заявила она.

Старчикову удивляет, что об этом никто не пишет. «В свое время я даже хотела сделать платформу, где забиваешь город, а у тебя сразу появляется маршрут, составленный местными», — призналась она. По мнению собеседницы «Мосленты», среди туристов 20-30 лет, ищущих в путешествиях именно лайфстайл, а не «университетский подход», это было бы очень востребовано.

Ранее были названы самые бюджетные маршруты для путешествий на поезде из Москвы. Самым бюджетным вариантом оказался Переславль-Залесский.

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