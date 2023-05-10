Пенсионерки купили пузырьки с водой под видом лекарств почти за миллион рублей
Житель Подмосковья продал пенсионеркам два пузырька воды почти за миллион рублей.
Житель Подмосковья продал пенсионеркам два пузырька воды под видом лекарств почти за миллион рублей, сообщает Прокуратура Москвы.
Мошенник с соучастниками звонили пенсионерам под видом профессоров медицинской организации. В разговоре аферисты убеждали пожилых жителей столицы в тяжелых болезнях, требующих экстренного лечения и платной госпитализации. Позднее обвиняемый, представляясь помощником профессора, приезжал к ним домой и продавал под видом лекарства пузырьки с водой.
Так, жертвами мошенничества стали две пенсионерки. Одна заплатила за «лечение» 408 тысяч рублей, а вторая — 425 тысяч рублей. Обвиняемый арестован.
Ранее лжеврач продал пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей.