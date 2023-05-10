Пенсионерки купили пузырьки с водой под видом лекарств почти за миллион рублей

Житель Подмосковья продал пенсионеркам два пузырька воды под видом лекарств почти за миллион рублей, сообщает Прокуратура Москвы.

Мошенник с соучастниками звонили пенсионерам под видом профессоров медицинской организации. В разговоре аферисты убеждали пожилых жителей столицы в тяжелых болезнях, требующих экстренного лечения и платной госпитализации. Позднее обвиняемый, представляясь помощником профессора, приезжал к ним домой и продавал под видом лекарства пузырьки с водой.

Так, жертвами мошенничества стали две пенсионерки. Одна заплатила за «лечение» 408 тысяч рублей, а вторая — 425 тысяч рублей. Обвиняемый арестован.

Ранее лжеврач продал пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей.