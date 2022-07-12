Пьяные москвичи устроили стрельбу с балкона в центре Москвы

Стрельбу с балкона квартиры в доме в Красносельском тупике в центре Москвы устроили трое пьяных мужчин в ночь на вторник, 12 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Прибывшими на место полицейскими они были задержаны и доставлены в отдел полиции», — рассказал собеседник агентства. По его данным, стрельбу в воздух велась из травматического пистолета Grand Power T12-FM2.

Стало известно, что один из стрелявших имеет разрешение на владение оружием, которое действительно до 2027 года. Оружие было изъято и направлено на экспертизу. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Им грозит штраф в размере от тысячи до 2,5 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток, сообщает ТАСС.

Ранее в центре Москвы, недалеко от станции метро «Пролетарская», произошла массовая драка приезжих со стрельбой.