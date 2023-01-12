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04:21, 12 января 2023
1 мин.

Пьяные снегири попали на видео в Москве

Пьяные снегири попали на видео в Москве
Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас».

Жители столицы сообщили о появлении пьяных снегирей в городе. Нетрезвые птицы попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва сейчас».

На кадрах запечатлено: несколько снегирей лежат на земле без движения. Источник пояснил, что птицы не умерли — их необычное состояние связано с поеданием забродившей рябины.

Ранее в Подмосковье попал на видео «снегирь-пьяница». Специалисты уточнили, что не стоит беспокоить таких птиц, если им не грозит опасность. Спустя некоторое время снегири трезвеют и улетают.

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