Пьяные снегири попали на видео в Москве

На кадрах запечатлено: несколько снегирей лежат на земле без движения. Источник пояснил, что птицы не умерли — их необычное состояние связано с поеданием забродившей рябины.

Ранее в Подмосковье попал на видео «снегирь-пьяница». Специалисты уточнили, что не стоит беспокоить таких птиц, если им не грозит опасность. Спустя некоторое время снегири трезвеют и улетают.