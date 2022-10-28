«Снегирь-пьяница» попал на видео в Подмосковье

Специалисты просят не беспокоить таких птиц, если им не грозит опасность, предупредил рассказчик. «Спустя некоторое время снегирь очнется и улетит», — пояснил он.

Судя по реакциям пользователей, увиденное привело большинство из них в восторг. Лишь несколько юзеров выразили свою грусть по этому поводу.

Ранее прогулка свиньи по одной из столичных улиц попала на видео. Парнокопытное заметили в районе ВДНХ.