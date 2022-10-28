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06:40, 28 октября 2022
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«Снегирь-пьяница» попал на видео в Подмосковье

«Снегирь-пьяница» попал на видео в Подмосковье
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»

В Черноголовке «снегирь-пьяница» попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«В Москве и Подмосковье обнаружены снегири-алкаши. Пернатые клюют забродившие ягоды, а после этого устраивают дикие пируэты, могут драться между собой или впадают в беспомощное состояние», — рассказал автор поста. На видео снегирь сидит на ладони у женщины и не пытается улететь. Один его глаз закрыт.

Специалисты просят не беспокоить таких птиц, если им не грозит опасность, предупредил рассказчик. «Спустя некоторое время снегирь очнется и улетит», — пояснил он.

Судя по реакциям пользователей, увиденное привело большинство из них в восторг. Лишь несколько юзеров выразили свою грусть по этому поводу.

Ранее прогулка свиньи по одной из столичных улиц попала на видео. Парнокопытное заметили в районе ВДНХ.

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