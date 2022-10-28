«Снегирь-пьяница» попал на видео в Подмосковье
В Черноголовке «снегирь-пьяница» попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«В Москве и Подмосковье обнаружены снегири-алкаши. Пернатые клюют забродившие ягоды, а после этого устраивают дикие пируэты, могут драться между собой или впадают в беспомощное состояние», — рассказал автор поста. На видео снегирь сидит на ладони у женщины и не пытается улететь. Один его глаз закрыт.
Специалисты просят не беспокоить таких птиц, если им не грозит опасность, предупредил рассказчик. «Спустя некоторое время снегирь очнется и улетит», — пояснил он.
Судя по реакциям пользователей, увиденное привело большинство из них в восторг. Лишь несколько юзеров выразили свою грусть по этому поводу.
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