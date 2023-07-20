Пьяный москвич открыл стрельбу на улице

Пьяный ранее судимый 24-летний москвич открыл стрельбу на улице в проезде Березовая Роща. Мужчина стрелял в воздух, сообщили «Мосленте» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

Сотрудники ведомства задержали нарушителя порядка. Он рассказал, что нашел оружие в Смоленской области на раскопках. Мужчина также сообщил, что стрелял ради развлечения.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного полиции. Оружие было отправлено на экспертизу. Выяснилось, что москвич стрелял из охолощенного среднествольного нарезного огнестрельного оружия, кустарно переделанного из винтовки Мосина образца 1931-1939 годов.

Ранее на юге Москвы мужчина открыл стрельбу в ресторане. Причиной стал конфликт с другим посетителем.