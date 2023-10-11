Пьяный полицейский переехал лежащего пожарного в Подмосковье

Пьяный 24-летний полицейский переехал лежащего на дороге пожарного в подмосковном Волоколамске, сообщает Shot.

По информации канала, в свой выходной младший сержант взял машину подруги и поехал кататься по городу. На Рижском шоссе он совершил наезд на лежавшего на проезжей части мужчину, испугался и уехал с места. Через 20 минут он одумался, вернулся и вызвал экстренные службы.

Сделанный с помощью алкотестера анализ показал, что в крови полицейского — 0,58 промилле алкоголя.

Погибший оказался 39-летним жителем деревни Тимонино, работавшим в пожарной службе. Точную причину его смерти установит судмедэкспертиза. Как мужчина оказался на проезжей части, пока не известно.

Полицейского задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

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