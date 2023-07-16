Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Подмосковье

Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в подмосковной Электростали, передает «МВД Медиа».

По имеющимся данным, утром в воскресенье, 16 июля, водитель легкового автомобиля на проспекте Ленина в городе сбил переходивших проезжую часть в неположенном месте женщину 1931 года рождения и мужчину 1967 года рождения. Пенсионерка скончалась на месте, второй пострадавший находится в больнице.

Подозреваемого в совершении наезда на людей задержали во дворе одного из домов на Первомайской улице города. Он оказался пьян. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее было опубликовано видео с места смертельной аварии в Электростали.