Пьяный водитель иномарки протаранил пять автомобилей в Подмосковье

Пьяный водитель иномарки протаранил пять припаркованных автомобилей в подмосковной деревне Голубое, передает ТАСС.

По имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на субботу, 1 апреля, на парковке рядом с одним из жилых домов. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer с пассажирами в салоне протаранил около пяти стоящих автомобилей, после чего покинул место происшествия.

Приехавшие на место аварии правоохранители установили и задержали правонарушителя. Выяснилось, что в момент столкновения с другими авто он находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее массовая авария с участием десяти автомобилей произошла в Новой Москве.