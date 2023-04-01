Пьяный водитель иномарки протаранил пять автомобилей в Подмосковье
Пьяный водитель иномарки протаранил пять автомобилей в подмосковной деревне и скрылся.
Пьяный водитель иномарки протаранил пять припаркованных автомобилей в подмосковной деревне Голубое, передает ТАСС.
По имеющейся информации, инцидент произошел в ночь на субботу, 1 апреля, на парковке рядом с одним из жилых домов. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer с пассажирами в салоне протаранил около пяти стоящих автомобилей, после чего покинул место происшествия.
Приехавшие на место аварии правоохранители установили и задержали правонарушителя. Выяснилось, что в момент столкновения с другими авто он находился в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее массовая авария с участием десяти автомобилей произошла в Новой Москве.