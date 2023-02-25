Стилист назвала пять базовых недорогих вещей на предстоящую весну

Пять базовых недорогих вещей, которые можно сочетать в одном наряде, назвала «Мосленте» эксперт в области истории моды, персональный стилист по подбору «гардероба для жизни» Марина Герман.

«Джинсы прямого кроя обязательно должны быть в вашем гардеробе. Они отлично смотрятся в разных образах, настоящая "палочка-выручалочка". А брюки с защипами черного или серого цвета прекрасно впишутся в любой комплект, подойдут как для делового стиля, так и для casual», — поделилась эксперт.

Кроме того, она посоветовала приобрести на весну однотонный джемпер прямого кроя, спокойного серого или светло-коричневого цвета, базовую белую рубашку и классический жакет строгого силуэта.

«Из пяти базовых элементов нетрудно составить 10-20 интересных комплектов. Можно сочетать рубашку с джемпером и джинсами, джемпер накинуть поверх жакета или выбрать строгий классический вариант: рубашка, жакет, брюки», — пояснила стилист.

Она рекомендует созбирать с учетом личного ритма жизни и психологического комфорта, так как одежда должна быть не только стильной, но и удобной.

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