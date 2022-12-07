Пять человек пострадали в массовой аварии на севере Москвы

Пять человек пострадали в массовой аварии с участием маршрутного такси на севере Москвы, сообщает столичная Госавтоинспекция.

«На Ленинградском проспекте в районе дома 66 произошло столкновение маршрутного транспортного средства Ford Transit и двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате аварии водитель маршрутного такси и четверо его пассажиров получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает Telegram-канал столичного Департамента транспорта, в зоне происшествия заняты две полосы движения по направлению из центра.

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