Пять гранат в черном пакете нашли на западе Москвы

Мужчина обнаружил пять гранат, завернутых в черный пакет, в одном из нежилых помещений на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Уточняется, что находка обнаружена на Шелепихинской набережной, которая находится на западе столицы. Нашедший подозрительные предметы мужчина незамедлительно сообщил о них в правоохранительные органы, после чего на место прибыли сотрудники полиции с проверкой.

Как позднее уточнили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России, гранаты оказались страйкбольными и опасности не представляют.

Ранее, перед Новым годом, россиянка вышла на балкон в Москве и нашла сумку с золотом и деньгами. В сумке вместе с золотом лежали деньги — около 100 миллионов рублей. В итоге выяснилось, что это сбережения соседей.