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16:14, 08 декабря 2022
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Россиянин заказал похищение родственников и получил за это пять лет колонии

Россиянин заказал похищение родственников и получил за это пять лет колонии
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Россиянина Бориса Гулина признали виновным в покушении на похищение двух человек с целью получения выкупа, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. Для его разоблачения оперативники инсценировали преступление, прикинувшись соучастниками похищения.

«Приговором суда Гулину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, жертвами преступника должны были стать его близкие родственники из Сочи. Заказчик подыскал исполнителей задуманного, передал им сведения о «клиентах» и 100 тысяч рублей на расходы.

Ранее сообщалось, что в роли исполнителей преступления выступили оперативники МВД. Они инсценировали похищение, перевезли жертв в Москву и под видеозапись передали заказчику. После этого он был задержан.

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