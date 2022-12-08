Россиянин заказал похищение родственников и получил за это пять лет колонии

Россиянина Бориса Гулина признали виновным в покушении на похищение двух человек с целью получения выкупа, сообщает Главное следственное управление СК России по Москве. Для его разоблачения оперативники инсценировали преступление, прикинувшись соучастниками похищения.

«Приговором суда Гулину назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, жертвами преступника должны были стать его близкие родственники из Сочи. Заказчик подыскал исполнителей задуманного, передал им сведения о «клиентах» и 100 тысяч рублей на расходы.

Ранее сообщалось, что в роли исполнителей преступления выступили оперативники МВД. Они инсценировали похищение, перевезли жертв в Москву и под видеозапись передали заказчику. После этого он был задержан.