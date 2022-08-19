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Оперативники инсценировали похищение людей и задержали заказчика под видео

Оперативники инсценировали похищение людей и задержали заказчика под видео
Кадр: МВД Медиа

Видео задержания заказчика похищения двух близких родственников публикует «МВД Медиа».. Сообщается, что само похищение людей было инсценировано оперативниками под прикрытием.

«В конце июля 2022 года 68-летний житель Екатеринбурга решил завладеть имуществом своего родственника, проживающего в городе Сочи. С этой целью он подыскивал людей, которые могли бы напасть на брата и его жену, связать их и доставить в столицу», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленник нашел исполнителей задуманного, но не понял, что в их роли выступили оперативники, сообщает Главное следственное управление следственного комитета России по Москве. Он сообщил сотрудникам полиции под прикрытием персональные сведения потерпевших и передал 100 тысяч рублей на перевозку похищенных родственников из Краснодарского края в столицу и аренду помещения для их содержания.

При силовой поддержке московского отряда специально назначения «Гром» мужчина был задержан на месте преступления. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и пунктам «а, ж, з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц из корыстных побуждений»). Обвиняемый арестован, сообщает следственный орган.

Ранее москвич нанял киллеров для убийства бывшего зятя. Обездвижив мужчину электрошокером, они затолкнули его в машину, отвезли в гаражно-строительный кооператив «Зенит» в Красногорске и там задушили ремнем безопасности.

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