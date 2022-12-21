Раскрыты пять актуальных перед Новым годом мошеннических схем

Пять актуальных перед Новым годом мошеннических схем раскрыло Главное управление региональной безопасности Московской области в своем Telegram-канале. Прежде всего, россиян предупредили, что злоумышленники присылают ссылки на сайты-двойники известных магазинов.

«Получив сообщение со ссылкой на очень выгодное предложение, не спешите вводить данные своей карты: это может быть фишинговый сайт», — пояснили в ведомстве. После оплаты деньги исчезнут с карты, а товар так и не будет получен. Кроме того, мошенники зачастую рассылают сообщения о выигрыше в новогодней лотерее, запрашивая данные карты для перевода суммы. Россиян предостерегли от передачи подобной информации незнакомым людям.

Среди других популярных уловок аферистов — продажа поддельных билетов на новогодние детские елки и создание фейковых страниц отелей и горнолыжных курортов. Чтобы обезопасить себя от потери денег, следует пользоваться только официальными сайтами и не переводить оплату на карты и электронные кошельки.

Нередко злоумышленники сообщают о выплатах, якобы положенных от государства под Новый год. Для их получения они просят предоставить данные банковской карты. «Выплаты действительно положены некоторым категориям граждан, но только после предоставления набора документов и оформления заявки на сайтах Госуслуг или Федеральной налоговой службы», — пояснили в главном управлении региональной безопасности.

Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества раскрыли способы распознать мошенников при покупке и продаже товаров онлайн. Эксперты отметили, что оказаться жертвой злоумышленников можно не только при онлайн-покупке товаров, но и при их продаже.