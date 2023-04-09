В центре Москвы обнаружили пятиэтажку с трубой

Москвичка обнаружила на Каланчевской улице в столице пятиэтажный дом с трубой. Фотографией увиденного озадаченная горожанка поделилась в группе «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Для чего эта труба пристроена?» — обратилась к пользователям она. Юзеры по-разному отреагировали на увиденное, многие не удержались от шутки.

«Для красоты», «Крематорий?», «Чтобы Деду Морозу удобнее было в квартиры приходить», «Может, кто-то камин завел», — написали они.

«Когда началось массовое довоенное строительство жилья, котельная с такой трубой работала на несколько домов с паровым отоплением. Позднее придумали узлы, "тепловые пункты" с мощными насосами и уже без труб», — поделился знаниями один из подписчиков интернет-сообщества.