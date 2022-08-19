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Москвичам дали советы по созданию экологичного рабочего места

Москвичам дали советы по созданию экологичного рабочего места
Фото: Unsplash

Советы по созданию экологичного рабочего места жителям столицы дали в Мосприроде.

Чтобы сократить ущерб планете и сохранить свое здоровье, в департаменте рекомендовали использовать энергосберегающую технику. Это позволяет уменьшить ежегодный объем выбросов газов, создающих парниковый эффект. В целях экономии электроэнергии ведомство советует не оставлять компьютер в спящем режиме больше чем на 15 минут.

Важно разделять отходы, печать документы на листе с двух сторон, использовать переработанную бумагу, приобретать экологичные принтеры, которые не требуют замены картриджей, или заправлять их повторно. Для очищения воздуха специалисты посоветовали отказаться от хлора в моющих и антибактериальных средствах, а выбирать средства на основе цедры апельсина. Кроме того бактерицидными свойствами обладают некоторые растения: хлорофитум, алоэ вера, хамедорея, комнатная мята, фикус и многие цитрусовые.

Ранее стало известно, почему сегодняшний смог в Москве не стоит сравнивать с аномалией 2010 года.

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