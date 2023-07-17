Рабочего убило током на стройке в Подмосковье

Гражданин Намибии погиб на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья. Приезжего из Африки убило током, сообщает MK.RU.

Рабочий спустился на минус первый этаж строящегося здания. На этом уровне стояла вода после обильных осадков. Мужчина включил прожектор в розетку и получил смертельный удар током. Он успел проработать на стройке три дня, уточнил источник.

Ранее в Москве рабочий сорвался с высоты 17-го этажа и погиб. Несчастный случай произошел на стройке на 2-й улице Марьиной рощи.