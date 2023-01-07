Стало известно о продолжительности работы бесплатных катков в Москве

О продолжительности работы бесплатных катков проекта «Московские сезоны» стало известно из материала на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что все 19 точек будут работать до конца зимы.

«Катание организовано по сеансам, для прохода на лед необходима предварительная регистрация на сайте. Количество мест на сеансах ограниченно и зависит от площади катка», — напомнили в пресс-службе.

На лед здесь допускаются дети старше трех лет. Дети до десяти лет должны находится на льду только в сопровождении законного представителя.

Ранее сообщалось, что на всех площадках «Московских сезонов» работает прокат: детские и взрослые коньки можно арендовать за 50 рублей (залог 2000 рублей).