«Работа» карманника в московском метро попала на видео

«Работа» карманника на Калужско-Рижской линии московского метро попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, находясь в вагоне электропоезда, 55-летний злоумышленник вытащил из кармана сидящей рядом женщины мобильный телефон стоимостью 120 тысяч рублей и скрылся с места преступления.