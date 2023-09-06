02:20, 06 сентября 2023
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«Работа» карманника в московском метро попала на видео
«Работа» карманника на Калужско-Рижской линии московского метро попала на видео.
Кадр: Прокуратура Москвы
«Работа» карманника на Калужско-Рижской линии московского метро попала на видео, опубликованное в Telegram-канале столичной прокуратуры.
По данным ведомства, находясь в вагоне электропоезда, 55-летний злоумышленник вытащил из кармана сидящей рядом женщины мобильный телефон стоимостью 120 тысяч рублей и скрылся с места преступления.
С помощью камер видеонаблюдения в вагоне личность правонарушителя быстро установили. Ему предъявлено обвинение по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчину арестовали.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья украл более сотни пылесосов на миллионы рублей.