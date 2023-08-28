Житель Подмосковья украл более сотни пылесосов на миллионы рублей

В Дзержинске начальник отдела складской логистики торговой фирмы украл 122 пылесоса общей стоимостью более четырех миллионов рублей. О краже стало известно при инвентаризации товара, сообщаетГУ МВД России по Московской области.

По информации полиции, 29-летний житель Подольска арендовал грузовой автомобиль и погрузил похищенную технику и отвез к себе домой. Полицейские обнаружили только 74 пылесоса. Остальной товар вор продал через интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). Подозреваемый находится од домашним арестом.

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