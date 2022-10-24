Столичные архитекторы предложили детским садам работать круглосуточно

Предложение о круглосуточной работе столичных детских садов выдвинули архитекторы бюро IND architects. Подробнее об этом «Мосленте» рассказал ведущий специалист бюро Александр Аляев.

«Хоть в Прокшино и хватает социальных пространств, мы решили их сделать и в детском саду. Потому что хотим, чтобы пространства работали 24 на 7. Ведь из-за этого здания становятся более эффективными. Так, музыкальный и спортивный кабинет, актовый зал жители района смогут использовать в вечернее время или в выходные», — описал собеседник «Мосленты» один из таких проектов.

Пускать взрослых в детские сады предлагается через отдельный вход. «Посетитель из местного сообщества может прийти, получить карточку, приложив которую войдет в помещение, но не сможет попасть в остальные пространства садика», — объяснил Аляев.

Ранее доступность школ и детских садов обсудил с москвичами мэр города Сергей Собянин. По его словам, в более старых районах столицы эти проблемы практически решены.