Стало известно о работе ТЦ «Времена года» в Москве после прорыва трубы

ТЦ «Времена года» в Москве временно закрыли для посещений после гибели людей из-за прорыва трубы с горячей водой. Об этом РИА Новости сообщил сотрудник охраны торгового центра.

При этом работник не уточнил, когда торговый комплекс планирует вновь возобновить работу. Как рассказал корреспондент информагентства, внутри здания выключен свет, также не работают рекламные табло на фасаде здания. Возле самого комплекса работают правоохранители и дежурят сотрудники охраны.

Ранее стало известно, что в результате прорыва трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» погибли четыре человека, десятки людей получили ожоги различной тяжести.