Москвичи чаще других россиян стали работать полностью удаленно
Москвичи чаще жителей из других российских регионов работают полностью удаленно. Результаты своего опроса предоставил «Мосленте» сервис «Работа.ру».
«Москва лидирует по числу удаленных сотрудников в России, а также противоречит общероссийскому тренду, по которому люди чаще работают в гибридном формате (19 процентов), чем полностью удаленно (15 процентов)», — говорится в материале исследования.
22 процента опрошенных жителей столицы рассказали, что полностью работают в удаленном формате. Чаще всего это работники сфер IT (23 процента), маркетинга, рекламы и СМИ (11 процентов), бухгалтерии (девять процентов), банков и финансов (восемь процентов) и управления персоналом (шесть процентов).
62 процента респондентов сообщили, что работают в офисе или другом рабочем помещении компании. 16 процентов участников исследования из Москвы и Подмосковья рассказали, что работают в гибридном формате — частично в офисе, частично удаленно.
Из тех, кто еще не работает на удаленке, 74 процента опрошенных выразили желание найти работу с дистанционной занятостью. 17 процентов респондентов отметили, что не хотели бы работать удаленно, а 9 процентов пока не задумывались об этом.
Ранее стало известно значительная часть сотрудников российских компаний, которые работают в удаленном формате, признались, что берут подработки.