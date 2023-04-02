Работница «Москва-Сити» пожаловалась на домогательства ключника

Работающая в одной из башен комплекса «Москва-Сити» лифтерша пожаловалась на домогательства ключника, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, 42-летняя женщина сообщила начальству о домогательствах и слежке со стороны 32-летнего мужчины, который также работает в комплексе и отвечает за ключи. Она попросила об увольнении преследователя.

Однако начальство не стало предпринимать никаких действий в отношении работника, и преследования женщины продолжились, из-за чего у нее случился приступ тревоги. Тогда сотрудница решила написать заявление в правоохранительные органы. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее в Москве мужчину заподозрили в надругательстве над 16-летней и съемках стрима с ней.