В центре Москвы ограничат работу каршеринга

Об ограничении доступа к каршеринговым авто в центре Москвы с пятницы, 5 мая, до среды, 10 мая, гостей и жителей города предупредил столичный Дептранс.

По данным ведомства, функция начала и завершения аренды будет недоступна в центральной части столицы в связи с проведением мероприятий. Пользователей сервисов аренды авто просят обращать внимание на рекомендации операторов.

Ранее стало известно, что для москвичей с инвалидностью стал доступен инклюзивный каршеринг. Машины компании «Ситидрайв» оснастили функцией ручного управления.