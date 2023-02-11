Москвичи отреагировали на работы Никаса Сафронова на стенах «Мосфильма»

«Вычитала, что эти граффити — части картин Сафронова, на которых деятели искусств окружены персонажами своих произведений... Но при перенесении на стены было решено ограничиться их портретами. Мне кажется, с персонажами смотрелось бы интереснее», — поделилась участница дискуссии.

Как ранее сообщали в «Мосфильме», идея увековечить память композитора и режиссеров «свежим и весьма оригинальным образом» принадлежит генеральному директору киностудии, кинорежиссеру Карену Шахназарову. Изображения Тарковского, Гайдая и Дунаевского появились там в августе-сентябре 2022 года. Портреты Меньшова и Эйзенштейна присоединились к ним позже.

Ранее воспоминаниями о граффити-культуре 1990-х поделился художник, куратор и теоретик уличного искусства, художественный руководитель смотра современного искусства «Здесь и Сейчас» Игорь Поносов. Именно в те годы в городе стали проводить молодежные фестивали нового формата, напомнил он.