Город
06:41, 15 февраля 2023
1 мин.

Определены районы Москвы с максимальным предложением жилья

Определены районы Москвы с максимальным предложением жилья
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Районы Москвы с максимальным предложением жилья определили для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Бест-Новострой».

«Район Тропарево-Никулино занял первое место среди локаций Старой Москвы по годовому росту предложения новостроек. Там появилось 282 лота», — говорится в сообщении.

в 56,4
раза

к началу февраля увеличилась экспозиция в районе Тропарево-Никулино

На второй строчке в рейтинге расположился район Преображенское, где замечен рост в 16,5 раза, до 414 лотов, а на третьем месте оказался Аэропорт с прибавкой в 12,2 раза, до 49 лотов. Пятерку лидеров замкнули Мещанский и Молжаниновский районы, там отметили увеличение предложения жилья в 10,9 и 8,9 раза, до 120 и 1,86 тысячи лотов соответственно.

В топ-10 также вошли Солнцево, Чертаново Южное, Алексеевский, Отрадное и Черемушки. В этих районах зафиксировали рост от 6,55 до 3,9 раза, от 793 до 1,31 тысячи лотов.

Ранее были определены округа Москвы с наибольшим предложением новостроек. Отмечается, что январе текущего года предложение на первичном рынке превысило количество лотов «вторички» на 30,8 процента.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.