Определены районы Москвы с максимальным предложением жилья
Районы Москвы с максимальным предложением жилья определили для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Бест-Новострой».
«Район Тропарево-Никулино занял первое место среди локаций Старой Москвы по годовому росту предложения новостроек. Там появилось 282 лота», — говорится в сообщении.
к началу февраля увеличилась экспозиция в районе Тропарево-Никулино
На второй строчке в рейтинге расположился район Преображенское, где замечен рост в 16,5 раза, до 414 лотов, а на третьем месте оказался Аэропорт с прибавкой в 12,2 раза, до 49 лотов. Пятерку лидеров замкнули Мещанский и Молжаниновский районы, там отметили увеличение предложения жилья в 10,9 и 8,9 раза, до 120 и 1,86 тысячи лотов соответственно.
В топ-10 также вошли Солнцево, Чертаново Южное, Алексеевский, Отрадное и Черемушки. В этих районах зафиксировали рост от 6,55 до 3,9 раза, от 793 до 1,31 тысячи лотов.
Ранее были определены округа Москвы с наибольшим предложением новостроек. Отмечается, что январе текущего года предложение на первичном рынке превысило количество лотов «вторички» на 30,8 процента.