Определены округа Москвы с наибольшим предложением новостроек

Округа Москвы с наибольшим предложением новостроек определили для «РБК-Недвижимости» аналитики риелторского агентства Est-a-Tet. Отмечается, что январе текущего года предложение на первичном рынке превысило количество лотов «вторички» на 30,8 процента.

«Первое место по преимуществу рынка новостроек над вторичным рынком занимает Северо-Западный АО. В этой локации на первичном рынке представлены 6,32 тысячи лотов, что на 93,2 процента больше показателя "вторички" (3,27 лотов)», — говорится в сообщении.

На второй строчке оказался Юго-Восточный административный округ, где продаваемых в новостройках квартир на 71 процент больше, чем в ранее заселенных домах — 4,04 тысячи лотов 6,92 лота. Северо-Восточный АО расположился на третьем месте в рейтинге. В нем актуальны 6,44 тысяч лотов в новостройках, что на 65,8 процента превосходит вторичный рынок (3,88 тысячи).

Кроме того, рынок новостроек опережает вторичный в Западном, Южном, Северном административных округах и в ЗелАО, где разница составляет от 57,3 до 13,5 процента.

Ранее были определены столичные округа-лидеры по количеству новых адресов. Если разделить объекты по географическому признаку, то наиболее активно здания, помещения и земельные участки адресуются в ТиНАО: за год там появилось почти 110 тысяч новых адресов.