Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим жильем

Районы Москвы с наиболее подорожавшим за два года жильем назвали «Известия» со ссылкой на экспертов компании Realiste. Они сравнили показатели весны этого года с допандемийным периодом.

Лидером по подорожанию за последние два года стал Тверской район, где средний рост за метр за два года составил 52,34 процента. На второе место попал Ярославский район с увеличением цены на 45,95 процентов. Замкнул тройку Басманный район. В нем квартиры стоимость возросла на 45,66 процентов. За ними расположились Якиманка и Замоскворечье с прибавкой по 43,96 процентов и Аэропорт (43,24 процента).

При этом наименьший рост цен отмечен в районе Марьино. Там была зафиксирована прибавка всего в 8,61 процент за два года. В данный список попали также Даниловский район (9,24 процента), Хорошево-Мневники (10,07 процента), Нагорный (13,61 процента) и Лианозово (14,06 процентов).

Ранее житель Гольянова перечислил главные плюсы и минусы района. По его словам, есть проблемы: закладчики наркотиков, вандалы, проблемы с содержанием городской инфраструктуры и экологическая обстановка.