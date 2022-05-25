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Житель Гольянова перечислил главные плюсы и минусы района

Житель Гольянова перечислил главные плюсы и минусы района
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Главные плюсы и минусы своего района перечислил «Мосленте» 30-летний житель Гольянова Данила Белов.

Несмотря на то, что в прошлом район имел славу неблагополучного с точки зрения криминогенной обстановки, сегодня жизнь тут более спокойная, сказал он. Однако есть проблемы: закладчики наркотиков, вандалы, проблемы с содержанием городской инфраструктуры и экологическая обстановка.

«Огорчают сложности с мусорными контейнерами. В отдельных местах они расположены на большом удалении от жилых домов. Система сортировки мусора тоже оставляет желать лучшего. Например, ранее недалеко от меня был сортировочный мини-пункт, но его убрали из-за вандалов. Еще, к сожалению, территория, прилегающая к ТЦ "Щелковский", он же автовокзал, превратилась в помойку, где вечно образуются огромные свалки бычков и иного мусора», — рассказал Белов.

Кроме того, многочисленные зеленые зоны не спасают от периодически появляющегося запаха гари. Собеседник «Мосленты» допускает, что это выбросы какого-то близлежащего производства.

Среди плюсов мужчина назвал более размеренный темп жизни из-за удаленности от центра города, доступность социальной среды, постепенное облагораживание территорий.

Ранее москвичи назвали плюсы и минусы жизни в Кузьминках. Основным преимуществом оказался отреставрированный Кузьминский парк.

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