Названы самые популярные для покупки жилья в новостройках районы Москвы

Самые популярные для покупки жилья в новостройках районы Москвы названы в РБК-Недвижимости со ссылкой на исследование риелторской компании «Бон-Тон».

«Лидером по числу сделок по итогам третьего квартала 2022 года на рынке новостроек комфорт-класса Старой Москвы стал район Очаково-Матвеевское, где было продано 953 лота», — говорится в сообщении.

На второй строчке в рейтинге оказалось Люблино с 805 сделками, а на третьей — Нижегородский район с 551 сделкой. Замкнули первую пятерку с 549 и 406 сделками соответственно Молжаниновский район и Покровское-Стрешнево.

В топ-10 также вошли Западное Дегунино, Гольяново, Метрогородок, Митино и Головинский районы.

Ранее в Москве снова вырос спрос на квартиры. Так, по данным Росреестра, количество сделок с жильем в новостройках в сентябре упало на 23 процента, сделок со вторичным жильем стало меньше на 29 процентов.