В Москве снова вырос спрос на квартиры

Спрос на квартиры в Москве снова вырос после падения в сентябре. Об этом РИА Новости рассказали в нескольких риелторских компаниях.

Так, по данным Росреестра, количество сделок с жильем в новостройках в сентябре упало на 23 процента, сделок со вторичным жильем стало меньше на 29 процентов. В среднем количество звонков-запросов на покупку недвижимости в обоих сегментах после 21 сентября снизилось на 20 процентов.

Директор по развитию федеральной компании «Этажи» в Москве Ксения Кузнецова сообщила, что спрос на жилье начал восстанавливаться. «С начала октября спрос вырос уже на 12 процентов в сравнении с концом сентября. А количество задатков в первые два дня после объявления о завершении частичной мобилизации выросло сразу на 25 процентов. В том числе за счет тех сделок, которые были на паузе», — отметила она.

Тенденцию к повышению спроса подтвердили и в компании Est-a-Tet. Там подчеркнули, что количество авансов на вторичном рынке жилья сейчас увеличилось примерно на 20 процентов по сравнению с концом сентября.

Ранее стало известно, что в Москве резко выросли продажи жилья через третьих лиц.