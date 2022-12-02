Названы районы Новой Москвы с максимальным сокращением продаж жилья

Районы Новой Москвы с максимальным сокращением количества сделок по покупке квартир в новостройках называет РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики». Заметнее всего продажи первичного жилья в первые десять месяцев года упали в поселениях Десеновское, Первомайское и Сосенское.

Так, в Десеновском в январе-октябре 2022-го было заключено 1867 сделок, что более чем в два раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (3897 сделок). В Первомайском продажи первичного жилья сократились на 29,9 процента (с 107 сделок в 2021-м до 75 сделок в текущем году). В Сосенском сделок стало меньше на 29,3 процента (6126 против прошлогодних 8661).

В пятерку лидеров также вошли поселение Внуковское (минус 24 процента) и поселение Рязановское (минус 22,6 процента).

На первичном рынке всей Новой Москвы с января по октябрь 2022 года было заключено 16,6 тысячи сделок, что на 27 процентов ниже показателя аналогичного периода прошлого года (22,7 тысячи).

Ранее были определены города с максимально подешевевшим жильем в ноябре. Москва вошла в тройку лидеров.