Определены районы Москвы с самой дешевой арендой жилья

В Москве самой доступной оказалась аренда квартир в Молжаниновском районе. Такие лоты стоят в среднем 30 тысяч рублей в месяц, сообщили «Известиям» аналитики популярного сервиса объявлений.

На втором месте в рейтинге доступного для съема столичного жилья расположился район Бирюлево Западное, где можно арендовать квартиру в среднем за 32 тысячи рублей. На третьей строчке оказалась Капотня с ценами на жилье около 35 тысяч рублей.

В пятерку лидеров также вошли Некрасовка и Косино-Ухтомский районы, где снять квартиру можно за 35 и 37 тысяч рублей соответственно.

Ранее стал известен срок окупаемости «однушек» при сдаче в аренду в Москве.