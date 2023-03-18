Названы районы Москвы с максимально подешевевшим с начала года жильем

Районы старой Москвы с максимально подешевевшим с начала 2023 года вторичным жильем называет РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

Заметнее всего цены снизились в Таганском районе. В первые дни января средняя стоимость «квадрата» здесь составляла 521,4 тысячи рублей, а к началу марта она опустилась на 2,3 процента, до 509,6 тысячи рублей.

На втором месте в рейтинге район Покровское-Стрешнево, где цена квадратного метра упала на 2,1 процента — с 370,9 до 363,3 тысячи рублей, на третьем — Гагаринский район (минус два процента, с 452 до 443,1 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также попали Даниловский и Академический районы, где цены на «вторичку» стали ниже на 1,9 процента.

Ранее стоимость самой дешевой элитной квартиры в Москве назвали аналитики компании «Метриум».