Определены районы Москвы с максимальным ростом предложения первичного жилья

Районы Москвы, где сильнее всего за год выросло предложение жилья в новостройках, определили аналитики компании «Метриум». Их подсчетами делится РБК.

Первое место в рейтинге занял район Марьино. Там в октябре 2022 года экспозиция на первичном рынке составляла 304 квадратных метра. За 12 месяцев она выросла в 18,4 раза и сегодня составляет 5604 квадратных метра.

В районе Аэропорт объем предложений увеличился в 10,01 раза — с 552 до 5575 квадратных метров, а в районе Проспект Вернадского — в 3,74 раза, с 176 до 660 квадратных метров.

В пятерку лидеров также вошли Алтуфьевский (рост в 3,63 раза, с 5263 до 19128 «квадратов») и Тимирязевский (рост в 3,59 раза, с 5559 до 19982 «квадратов») районы.

Ранее сообщалось, что в Москве вырос спрос на один тип жилья.