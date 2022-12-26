Определены районы Москвы с максимально подешевевшей недвижимостью

Районы Москвы с максимально подешевевшей «вторичкой» определили для «РБК-Недвижимости» аналитики сервиса ЦИАН.

«Дешевле всего вторичное жилье стоит в поселении Роговское Троицкого АО (Новая Москва) — 114,9 тысячи рублей за квадратный метр. В первую тройку входят также поселения Кленовское и Краснопахорское (оба — Троицкий АО). Там квартиры продаются по 128,6 и 148,6 тысячи рублей за "квадрат" соответственно», — говорится в пресс-релизе.

На Новую Москву приходится девять из десяти районов города с минимальными ценами на жилье. В рейтинг вошли районы Новофедоровский, Щаповский, Михайлово-Ярцевский, Вороновский, Первомайский и Киевский. Исключением стал Молжаниновский (Северный АО), занимающий девятое место с показателем 165,2 тысячи рублей за «квадрат».

Ранее в Москве подешевела аренда двух типов квартир. По данным специалистов, аренда «однушки» в столице стала на 21 процент дешевле, чем в аналогичном периоде прошлого года.