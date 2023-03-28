Определены районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками

Районы старой Москвы с максимально подешевевшими с начала текущего года квартирами в новостройках определили для «РБК-Недвижимости» аналитики компании «Бест-Новострой».

Лидером в рейтинге стал Красносельский район. Там квадратный метр в новых многоэтажках подешевел на 14,74 процента, до 846,6 тысячи рублей. На второй строчке со снижением стоимости на 13,54 процента, до 535,1 тысячи рублей, оказался Сокол, а на третьей — Вешняки с падением цены на 12,75 процента, до 232,3 тысячи рублей.

Первую пятерку замкнули районы Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, где «квадрат» сбросил в цене 11,9 и 11,68 процента, до 352,5 и 379,8 тысячи рублей соответсвенно. Также в рейтинг вошли Кузьминки, Хамовники, Басманный, Измайлово и Алексеевский.

Ранее риелторы назвали молодым семьям лучшие районы старой Москвы для покупки квартиры.