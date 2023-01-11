Перечислены столичные районы с самыми подорожавшими за год новостройками

Столичные районы с самыми подорожавшими за год новостройками комфорт-класса перечисляет РБК со ссылкой на аналитиков агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Максимальный рост цен на ЖК — на 15,3 процента — был зафиксировал в Люблино. Если в декабре 2021 года «квадрат» там в среднем стоил 190,7 тысячи рублей, то к декабрю 2022-го —уже 219,9 тысячи рублей.

Второе место в списке досталось Головинскому району с увеличением расценок за 12 месяцев на 13,5 процента — с 274,5 до 311,4 тысячи рублей за квадратный метр. На третьей позиции оказался район Покровское-Стрешнево с динамикой стоимости на 12,9 процента — с 300,2 до 339 тысяч рублей.

В пятерку лидеров также вошли Молжаниновский район (плюс 12,6 процента) и Западное Дегунино (11,7 процента).

Ранее сообщалось, что предложение квартир в новостройках Москвы достигло рекорда. В старых границах столицы в ноябре экспонировалось 26 тысяч квартир и апартаментов.