Районы «с темным прошлым» названы одними из самых выгодных в Москве

Одними из самых выгодных для жизни в столице сейчас назвал в беседе с «Мослентой» районы «с темным прошлым» частный риелтор Евгений Коноплев.

«Сегодня сложно найти хоть один московский район, который можно было бы назвать депрессивным. Развитие происходит повсеместно. К примеру, те районы, которые в массовом сознании еще лет 20 назад прочно ассоциировались с хаосом и криминалом, изменились до неузнаваемости», — заявил он.

В качестве примера Коноплев привел район Гольяново, который в 1990-е считался «очень мрачным местом». «Но все это примерно в 90-х же и закончилось. Сейчас здесь строятся приличные многоэтажки, есть прекрасно облагороженный пруд, сделаны дорожки в Лосиный остров и скоро наконец появится станция метро "Амурская"», — отметил собеседник «Мосленты».

Первая волна роста цен на квартиры в Гольяново произошла около десяти лет назад, когда стало понятно, что район окончательно распрощался со своим темным прошлым, продолжил риелтор. «Строить ЖК бизнес-класса здесь пока не начали, но появились современные панельные дома. Многие из новостроек выросли по краю леса», — рассказал он.