Названы районы Москвы с максимально выросшим к концу года предложением жилья

Районы Москвы с максимально выросшим к концу года предложением жилья в новостройках комфорт-класса называет РБК со ссылкой на аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet.

Наиболее существенный прирост экспозиции произошел в Алтуфьевском районе. Там объем предложений в четвертом квартале 2022 года стал в 2,1 раза больше по сравнению с третьим кварталом и составил 9,5 тысячи квадратных метров.

Вторая позиция рейтинга досталась району Москворечье-Сабурово с увеличением числа предложений на 95 процентов (до 27,3 тысячи квадратных метров), третья — району Южное Чертаново с увеличением объема предложений на 80 процентов (до 24,2 тысячи квадратных метров).

В пятерку лидеров также вошли Северное Медведково (плюс 62 процента) и Филевский парк (плюс 57 процентов).

Ранее были названы районы в центре Москвы с самым дешевым арендным жильем. Выяснилось, что недвижимость в центре города можно снять менее, чем за 30 тысяч рублей в месяц.