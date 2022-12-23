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10:11, 23 декабря 2022
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Заммэра Москвы Ракова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в столице

Заммэра Москвы Ракова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в столице
Фото: Иванко Игорь / Агентство «Москва»

Ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице в интервью РИА Новости оценила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сказала она.

По словам Раковой, пик пришелся на конец ноября, когда в городе заболело много детей. Она уточнила, что пик гриппа и ОРВИ столица прошла без жестких ограничительных мер.

Ранее врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова профессор Владимир Никифоров описал порядок действий при первых признаках гриппа.

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