10:11, 23 декабря 2022
1 мин.
Заммэра Москвы Ракова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в столице
Фото: Иванко Игорь / Агентство «Москва»
Ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице в интервью РИА Новости оценила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сказала она.
По словам Раковой, пик пришелся на конец ноября, когда в городе заболело много детей. Она уточнила, что пик гриппа и ОРВИ столица прошла без жестких ограничительных мер.
Ранее врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова профессор Владимир Никифоров описал порядок действий при первых признаках гриппа.