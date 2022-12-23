Заммэра Москвы Ракова оценила ситуацию с заболеваемостью гриппом в столице

Ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице в интервью РИА Новости оценила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас в Москве не наблюдается подъема ОРВИ и гриппа, а наоборот, три недели мы видим падение заболеваемости гриппом и ОРВИ», — сказала она.

По словам Раковой, пик пришелся на конец ноября, когда в городе заболело много детей. Она уточнила, что пик гриппа и ОРВИ столица прошла без жестких ограничительных мер.

Ранее врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова профессор Владимир Никифоров описал порядок действий при первых признаках гриппа.