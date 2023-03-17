В Подмосковье подросток ранил одноклассника ножом в школе

Ранение ножом получил 15-летний ученик школы в подмосковном Реутове. По данным MK.RU, во время урока технологии подростка пырнул раскладным ножом его одноклассник.

Между мальчиками произошел конфликт, в ходе которого один из них достал нож. Лезвие не было зафиксировано, поэтому пострадавший отделался резаной раной кисти. Показаний для госпитализации у него не было.

Зачинщик инцидента пояснил, что купил нож для самообороны и забыл выложить его из кармана. Начато разбирательство по факту случившегося.

Ранее 15-летняя школьница из Москвы выстрелила в одноклассника на уроке. Пострадавшего госпитализировали с ушибами в области лица и шеи.