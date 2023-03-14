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12:02, 14 марта 2023
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15-летняя москвичка выстрелила в одноклассника на уроке

Девятиклассница выстрелила в одноклассника на уроке русского языка в московской школе.

15-летняя москвичка выстрелила в одноклассника на уроке
Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

В одной из столичных школ 15-летняя девочка выстрелила в одноклассника на уроке русского языка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, девятиклассница стреляла в сверстника из пневматического оружия.

Пострадавшего госпитализировали с ушибами в области лица и шеи. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. По словам отца мальчика, в его сына выстрелили из игрушечного пистолета.

Правоохранительные органы начали проверку по факту инцидента.

Ранее в Подмосковье подросток выстрелил в глаз 13-летней школьнице. Инцидент произошел в городе Мытищи.

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