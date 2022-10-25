В Москве раскрыли схему мошенничества под предлогом помощи военным, сообщает «МВД Медиа» со ссыдкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Двое злоумышленников пришли домой к 74-летнему жителю Новой Москвы и попросили у него денежные средства, чтобы вывезти с Украины якобы находившихся там их родственников. Мужчина обналичил 200 тысяч рублей и передал их незнакомцам. Во время следующей встречи подельники вновь ввели в заблуждение пенсионера и предложили ему оказать помощь российским военнослужащим, выполняющим задачи в ходе СВО. Потерпевший снял в банке 500 тысяч рублей и отдал их аферистам. В залог они оставили посуду и сувенирные банкноты», — говорится в сообщении.

Сначала в полицию обратились сотрудники банка, а затем и сам пенсионер. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По подозрению в преступлении арестованы ранее судимый мужчина и его сожительница.

Ранее лжеврач продал пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей. Он сообщил, что у пенсионерки плохие результаты анализов и ей необходимо срочное лечение.