Раскрыт размер штрафа за незаконно срубленную елку

Размер денежного взыскания за незаконно срубленную елку раскрыли в Роскачестве.

«Штраф за незаконный сруб елки зависит от характера и тяжести правонарушения. Так, за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев — от 3000 до 4000 рублей для граждан, от 20 000 до 40 000 рублей для должностных лиц, от 200 000 до 300 000 рублей для юридических лиц», — говорится в сообщении.

При этом есть риск получить более крупные штрафы, если елку срубят, выкопают или повредят с помощью техники в лесопарковом зеленом поясе. В таком случае придется заплатить от 4000 до 5000 рублей гражданам, от 40 000 до 50 000 рублей должностным лицам, от 300 000 до 500 000 рублей юридическим лицам.

Если срублено дерево редкой породы (некоторые виды елей, сосен, декоративных деревьев), наказание ужесточается. Размер штрафа возрастает до 500 тысяч рублей, появляется риск обязательных или исправительных работ, а также привлечения к уголовной ответственности с лишением свободы до двух лет (дополнительно возможен и штраф).

Ранее жителям столичного региона предложили самостоятельно срубить новогоднюю елку. Это можно сделать, приехав в один из специальных лесных питомников.