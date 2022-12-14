Жителям столичного региона предложили самостоятельно срубить новогоднюю елку, приехав в один из специальных лесных питомников. Стоимость таких деревьев раскрыли в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области. Отмечается, что это мера профилактики незаконной вырубки деревьев.

«Ели и сосны специально выращены для этих целей на новогодних плантациях лесных питомников. Их стоимость планируется ниже, чем на елочных базарах. Например, ель до одного метра будет стоить 400 рублей, до 1,5 метров — 550 рублей, двухметровая ель будет стоить 1200 рублей», — сказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Срубить новогоднее дерево разрешается с 17 по 31 декабря в четырех лесных питомниках — Дмитровском, Сергиево-Посадском, Ульянинском и Волоколамском.

Если покупатель не хочет рубить елку самостоятельно, за дополнительную плату можно воспользоваться услугой среза дерева силами сотрудников питомника, уточнили в пресс-службе.

Ранее Роспотребнадзор перечислил правила выбора натуральной елки. В ведомстве рекомендовали покупать дерево в 20-х числах декабря и обращать внимание на гибкость веток, толщину ствола и внешний вид макушки.