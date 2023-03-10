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13:33, 10 марта 2023
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Вор под подпиской о надлежащем поведении совершил новую кражу

Вор под подпиской о надлежащем поведении снова нарушил закон.

Вор под подпиской о надлежащем поведении совершил новую кражу
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Вор под подписками о невыезде и надлежащем поведении совершил новую кражу. Об очередном нарушении закона сообщает «МВД Медиа».

«Подозреваемый в совершении пяти краж из подземных паркингов в поселке Бутово, в Ленинском городском округе и Подольске, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, совершил еще одно аналогичное преступление в поселке Дрожжино. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

После очередной кражи злоумышленник решил скрыться от полиции и переехал в арендованную квартиру в Москве, а также сменил номер телефона. Когда оперативники пришли по новому адресу, он попытался бежать через балкон, но был пойман. Мужчина арестован. Его подозревают в шести преступлениях по статье 158 УК России («Кража»). Расследование продолжается.

Ранее карманника-рецидивиста задержали в московском метро за серию краж телефонов. Его целями становились женщины с гаджетами в карманах верхней одежды.

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